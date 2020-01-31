РИАМО - 31 янв. Центробанк России отозвал лицензию у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка (Апабанк), соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Апабанк занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

«B связи с неисполнением кредитной организацией «Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк» (Aкциoнеpнoe oбществo) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, a также нормативных актов Бaнкa Poссии, <…> приказываю: отозвать с 31 января 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации», — говорится в документе, подписанном первым зампредом Банка России и председателем комитета банковского надзора Дмитрием Тулиным.

Также аннулирована лицензия на деятельность банка на рынке ценных бумаг.

В соответствии с законом о банкротстве в банке назначили временную администрации до вынесения судом решения о признании организации банкротом, или до дня вступления в силу решения суда о назначении ликвидатора.

Банк был основан в 1992 году.