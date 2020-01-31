РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. В подмосковных Люберцах определились команды победителей товарищеских матчей по футболу среди детских команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В школе №52 городского округа Люберцы накануне состоялись товарищеские матчи по футболу среди детских команд. В играх приняли участие спортсмены в двух возрастных группах – 2011 и 2013 года рождения.

«На стадионе сыграли команды «Труд» из поселка Малаховка и «Звезда» из Люберец. В результате упорной борьбы команда «Звезда» со счетом 5:4 одержала победу в возрастной категории 2011-2012 годов рождения. А футболисты из команды «Труд» выиграли со счетом 3:1 в возрастной категории 2013 года рождения и младше», – говорится в сообщении.