РИАМО - 31 янв. Женщина нанесла колото-резанное ранение сожителю в ходе пьяной ссоры в Долгопрудном, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне ночью на Лихачевском шоссе в Долгопрудном из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1978 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего 1986 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.