РИАМО - 31 янв. Капитальный ремонт жилого пятиэтажного дома, построенного в 1958-м году, проведут в Рязанском районе столицы на улице Михайлова, 25, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Капитальный ремонт предусматривает фасадные работы, ремонт подъездов, кровли, а также чердачных и подвальных помещений. При этом его архитектурный облик останется неизменным», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, проектная документация на проведение капитального ремонта уже согласована.

Наружные работы включают в себя очистку, ремонт и обработку стен и цоколя с последующей окраской по подготовленной поверхности. Кроме того, предполагается замена оконных блоков лестничных клеток, а также входных дверей в подъезды.

Также установят новый кронштейн для флагштока, систему наружного водостока, защитные экраны балконов. Помимо этого, выполнят ремонт балконных плит и цветочниц.

На лестничных клетках запланирован ремонт ступеней, установка перильного ограждения и нового деревянного поручня, замена тамбурных дверей, напольной керамогранитной плитки, а также окраска стен.

Проектная документация также предусматривает замену почтовых ящиков, номерных поэтажных табличек и устройство информационных досок на первом этаже. После проведения ремонтных работ планируется восстановление санузлов жилых помещений в зоне замены коммуникаций по всему объему здания.