РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 янв. Юный музыкант Арсений Бронников из подмосковных Люберец стал участником проекта «Новые имена России», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Воспитанник Детской музыкальной школы №2 Люберец Арсений Бронников стал участником проекта по поиску и поддержке юных талантливых музыкантов. Проект реализуется благотворительным фондом «Новые имена», его президент – народный артист России, пианист Денис Мацуев», – говорится в сообщении.

В музыкальной школе Бронников обучается игре на домре. В рамках проекта «Новые имена России» он стал участником мастер-класса, который для него провел кандидат искусствоведения, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Евгений Волчков.

По окончании музыкального урока юный люберчанин получил диплом.