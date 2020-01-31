РИАМО - 31 янв. В прошлом году более 150 тысяч человек сделали прививку от гриппа в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы Мытищинской городской клинической больницы.

«С августа по декабрь 2019 года проводилась иммунизация населения городского округа Мытищи против гриппа. Было привито 126 018 взрослых, что составило 60% и 32 331 детей - 49,7% от прикрепленного населения. В итоге, план вакцинации по взрослому населению выполнен на 103,3%, по детскому – на 100%», – говорится в сообщении.

С 1 по 28 января 2020 года по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ МО «МГКБ» диагноз «ОРВИ» был поставлен 2 385 взрослым и 5 211 детям, обратившимся за медицинской помощью. Из них были направлены на госпитализацию 20 взрослых и 114 детей. У 6 детей в возрасте до 14 лет был диагностирован грипп.

В 2019 году диспансеризацию взрослого населения прошли 42 340 человек, что составило 20,23% взрослого населения округа Мытищи, профилактическими осмотрами было охвачено 19 885 человек (9,5% взрослого населения). План выполнен на 100,2%.

«На 2020 год запланировано проведение диспансеризации взрослого населения 48 008 жителям Мытищ. Присутствует увеличение плана по сравнению с 2019 годом на 13,6%. План по профилактическим осмотрам составляет 22 372 человека, по сравнению с 2019 годом увеличение на 17,5%. Каждую 3-ю субботу месяца проходит единый день диспансеризации в поликлиниках городского округа Мытищи», – добавляется в сообщении.

В стационаре ГБУЗ МО «МГКБ» с 1 по 28 января с диагнозом «Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей» пролечились 160 человек, из них 42 взрослых пациента, 118 детей (из них 108 – до 14 лет, 23 – до года). За данный период госпитализированы 6 детей с диагнозом «Грипп». Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии, летальных исходов нет.