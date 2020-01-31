РИАМО – 31 янв. Адвокат Георгий Чугуашвили, представляющий родственников убитого Михаила Хачатуряна, опроверг информацию о том, что дело против сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, будет прекращено, передает Федеральное агентство новостей.

Летом 2018 года сестры Хачатурян нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу, после чего он скончался. Девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору, однако они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался. Генпрокуратура пришла к выводу, что обвинение сестрам нужно переквалифицировать с убийства на самооборону.

«Мы поставили под сомнение сам мотив совершения преступления, проведенные экспертизы. Экспертом были предоставлены всего два тома, и один том не имеет значения», — заявил Чугуашвили.

Он также подчеркнул, что будет настаивать на проведении повторной экспертизы и пересмотре мотива преступления.

В случае окончательной переквалификации действий сестер на необходимую оборону и уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости именно такой квалификации ранее неоднократно заявляла защита сестер.