РИАМО (КОРОЛЕВ) - 31 янв. Технологический университет в Королеве станет одной из площадок губернаторского научно-образовательного проекта «Вернадский-Подмосковье», сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью университета Анна Клочнева.

В проекте «Вернадский-Подмосковье» в общей сложности примут участие более 300 школьников, из них более 120 человек будут состязаться на площадке Технологического университета.

«В этом году на базе Технологического университета в рамках губернаторского научно-образовательного проекта «Вернадский-Подмосковье» будет проходить защита зимних проектов по ракетному моделированию. Экспертами станут преподаватели Технологического университета, ведущие специалисты градообразующих предприятий Королева, сотрудники базовых кафедр Технологического университета», – сказала Клочнева.

Студенты вуза будут помогать ребятам в качестве волонтеров. В числе участников – четыре команды Детского технопарка «Кванториум» Технологического университета.