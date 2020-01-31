РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. С начала января текущего года в Центр управления регионом (ЦУР) в подмосковном Подольске поступило более 1 900 обращений жителей, сообщается на сайте администрации горокруга.

С помощью автоматизированных информационных систем ЦУР позволяет анализировать положение дел в жилищно-коммунальном комплексе, энергетике, сферах образования, здравоохранения, экологии, общественного транспорта, дорожной инфраструктуры и других сферах. Аккумулировать и обрабатывать обращения граждан, поступающие по системе «Добродел», через управляющие компании и социальные сети.

«Следует отметить, что значительно снизилось количество обращений, поступающих через портал «Добродел». В январе 2020 года поступило 1 967 новых обращений, тогда как за январь 2019 года – 3 809 обращений. На 12% снизилось количество отложенных решений. В четыре раза упало количество обращений, возвращаемых заявителем на доработку. В январе 2020 года таких обращений было 367, а в январе 2019 года – 1 496. Кроме того, все ответы даются в срок. Это говорит о том, что концепция ЦУРа «Все знаем, быстро решаем, не допускаем» — работает», – сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Денис Жабин.

Всего в Подольске с 1 октября 2019 года в систему центра через портал «Добродел» поступило 8 667 обращений, в Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства – 5 745 обращений жителей.

Также в Центре в режиме реального времени отображается тепловая карта территории, которая показывает количество тематических обращений, проблемные адреса и сроки исполнения.

Для оперативного реагирования на проблематику округа к работе, помимо структурных подразделений администрации городского округа Подольск, подключены профильные ведомства региона – Государственная административно-техническая инспекция, Государственная жилищная инспекция, министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерство образования, министерство здравоохранения и другие.

ЦУР Московской области был создан в 2019 году во исполнение указа президента России «О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия».