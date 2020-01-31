РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. На базе Московской областной детской больницы в Подольске проходит лечение детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП), сообщается на сайте администрации горокруга.

ДЦП характеризуется нарушением мозговой и двигательной активности из-за неправильного развития коры, ствола и капсулы головного мозга. Реабилитация детей с ДЦП направлена на восстановление и улучшение текущего состояния маленького пациента. В программу реабилитации включают медицинское лечение, физические упражнения, психологический подход.

«В оперативное лечение входит ранняя диагностика неврологом, логопедом, психологом, ортопедом, окулистом, инструкторами по лечебной физкультуре. Лечение и процедуры помогают ребенку адаптироваться, улучшить физические и умственные способности», – сказала заведующая неврологическим отделением больницы Елизавета Метелкина.

Многопрофильное медицинское учреждение ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» оказывает помощь детям в рамках ОМС. Больница находится по адресу: Варшавское шоссе, дом №85, вблизи деревни Бородино. Чтобы записаться на лечение, нужно взять направление у лечащего врача. Телефон для справок: 8(496)763-04-75.