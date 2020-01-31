Стоять в очередях – национальная русская забава со времен СССР. И, казалось бы, неважно, что «завезли» – искусство или айфоны. Москвичи стояли, чтобы увидеть Серова, Айвазовского, Фриду Кало. Теперь очередь во всех смыслах дошла до Сальвадора Дали. Корреспондент РИАМО провела час «под дверью» выставки в «Манеже» и почувствовала на себе, что значит любить испанского художника по-русски.

Сюрреалистическая очередь

Дали был великим провокатором, и наверняка ему бы понравилась очередь к собственной выставке около красной стены Кремля и полицейских автозаков. Возможно, одобрил бы великий сюрреалист и толпу москвичек, которые надели свои лучшие наряды, чтобы сделать селфи на фоне его работ.

Это был третий день с открытия выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство», и людей не испугала ни зимняя промозглость, ни начавшийся снегопад. Подходя к «Манежу» со стороны факультета журналистики МГУ, я спрашиваю у сотрудников ГИБДД, как, по их оценкам, менялась очередь в «Манеж» в течение дня. Стражи дорожного порядка отвечают, что здесь они стоят всего три часа, и за последнее время длина очереди не менялась. На часах 18:15 – самый час пик в метро. Люди спешат с работы, но, видимо, не домой, а в «Манеж», чтобы посмотреть на работы знаменитого испанца.

Занимая очередь, я специально засекаю время, чтобы понять, когда я буду у касс. Итак, 18:25. Мне совсем не хочется повторять судьбу москвичей, которые почти десять лет назад стояли в Пушкинский музей на выставку Дали и Пикассо по четыре часа. Но уникальность этой выставки, по словам организаторов, в том, что никогда еще такое количество работ Дали не выставлялось в России. В «Манеже» – более 180 произведений: живопись, рисунки, гравюры и акварели.

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Пришли на авось

Передо мной стоит пара, которая после пяти минут ожидания решает, что искусство подождет. До февраля или даже до марта. Действительно, стоять особенно тяжело, когда рядом свободное пространство для тех, кто купил электронные билеты. Эти немногочисленные счастливчики проходят быстро. Мои соседи беспокоятся: «Если там одна касса, то это долго. Но если десять – то постоять можно».

Мама с дочкой пытаются купить электронные билеты прямо сейчас, стоя в очереди. Но я уже знаю, что их попытка не увенчается успехом. Утром на сайте продавали билеты только на понедельник, 3 февраля. Я спрашиваю, почему они не купили билеты раньше. Мне отвечают, что «как-то не подумали, ведь на месте это сделать можно». Они тоже переживают: «В 8 часов выставка закрывается. На часах – 18:30. Ну, точно не попадем!» И как по волшебству после этих слов очередь резко двигается вперед, и мы проходим метров десять.

«За 7 минут ожидания – неплохо», – думаю я. 18:32 – и мы почти у входа. Даже замерзнуть никто не успел. Сзади стоит пара, и снова начинается беспокойство: «Поздно я подала эту идею! Надо было зайти на сайт, а не ехать сразу сюда», – говорит женщина.

Многие люди подходят к началу очереди, что-то спрашивают у сотрудника полиции, разочарованно смотрят на нас и уходят. Это старая добрая привычка – увидеть очередь и обязательно узнать, «что дают». Очередь патрулируют сотрудники туристической полиции, которые помимо охранников «Манежа» следят за порядком.

Сзади снова начинаются разговоры: «В прошлый раз пустили целую группу, почему опять стоим». После этих слов живая очередь снова начинает движение. Я спрашиваю у пары сзади, почему они не купили билеты. Они мне отвечают то же самое, что и семья впереди: «Даже не знаем, почему не купили. Еще 10 минут постоит и пойдем». Это уже похоже на другую национальную черту – старый добрый русский «авось».

Но «авось» здесь сработал: в 18:45 мы заходим в теплое помещение «Манежа». Люди облегченно вздыхают и, радуясь своей удаче, восклицают: «А представляешь, что здесь в выходные творится?»

Наверное, даже представлять не стоит.

Снова очередь и веселые охранники

Но пройдя в «Манеж», радоваться рано. Впереди довольно строгая проверка сумок и очередь, которая похожа на змейку на паспортном контроле аэропорта. Предусмотрительные посетители с электронными билетами проходят дальше, как и на входе в здание. Сотрудники просто сканируют их распечатанные билеты.

Охрана просит не просто вытащить все из карманов и положить на стол около металлодетектера, но и открыть сумки и рюкзаки, которые осматривают достаточно внимательно, углубляясь внутрь. У меня в рюкзаке – платье и вешалка к нему. Охранник спрашивает: «Что это?» Я поясняю: «Платье». Он смеется: «Свадебное?» «Если бы», – отвечаю я.

Настроение уже лучше, и я становлюсь в очередь к кассе. Работают всего четыре кассы, и еще два сотрудника обслуживают маленькую очередь для тех, кто берет аудиогиды. Здесь уже неважно, какой у посетителя билет – все стоят в одной очереди.

Рядом стенд с ценами. Прикоснуться к искусству Дали выгоднее в будни, билет стоит 600 рублей. В выходные – 750. За полцены могут пройти ветераны труда, пенсионеры, студенты, инвалиды 3 группы, дети от 7 до 18 лет, многодетные семьи, сотрудники музеев РФ и пострадавшие на Чернобыльской АЭС. Дети до 6 лет, ветераны войны, герои РФ и СССР, инвалиды 1 и 2 групп, жертвы политических репрессий, кавалеры Ордена Славы, дети-инвалиды и их сопровождающие – бесплатно.

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Последний барьер

В новой очереди я оказываюсь за двумя женщинами, а сзади меня – очень милая молодая пара. Женщины смеются и говорят, что не купили электронные билеты, потому что «неумные».

Молодая пара шутит, что в «Спаре» и «Пятерочке» очереди больше. Кирилл и Эмма учатся в колледже и узнали о выставке из новостей. На вопрос, почему решили пойти, ребята отвечают, что «это же великий сюрреалист!» Они не ожидали, что будет такой ажиотаж, и специально пошли в третий день. Билетов тоже не покупали заранее.

В 19:20, практически спустя час, я подхожу к кассам. Кассир рассказывает мне, что вчера у них обвалился сайт из-за желающих приобрести электронные билеты, и многие не смогли их купить. Приходит также много пенсионеров, а они, как известно, с Интернетом на «вы», поэтому по старинке стоят в очереди.

Женщины за стойкой информации объясняют ажиотаж тем, что реклама работает очень хорошо, и вспоминают прошлогодний успех выставки Фриды Кало и Диего Риверы, которая тоже проходила здесь.

Магическое искусство селфи

Несмотря на то, что касса закрывается через час, народ продолжает прибывать. А я, наконец, иду внутрь. Надо отдать должное организаторам – они роскошно оформили вход, около которого практически все фотографируются: оранжево-красный фон с именем Дали и его самой популярной фотографией. Если посмотреть вверх, то фасад напоминает знаменитую башню с яйцами, которая находится в музее Дали в Фигерасе.

Ажиотаж насколько велик, что к работам художника сложно пробраться. Нужно выстоять не только очередь к кассам, но и небольшую очередь к самым знаменитым картинам. В этой безумной атмосфере очень сложно по-настоящему насладиться искусством – сконцентрироваться просто невозможно.

Все делают селфи и фотографируются. Одна девушка говорит другой: «Я сегодня специально надела это платье, чтобы красивые фото со спиной получились». На ее спине красуется большой вырез. Фотографировать, кстати, можно, но без вспышки.

Мой телефон вспышку отключать не захотел – и она предательски вспыхивает в темном помещении. Ко мне подходит охранник и вежливо просит ее отключить. На мой вопрос, бывает ли здесь мало народу, отвечает, что пока нет. Но можно прийти к 10 утра, и, возможно, получится посмотреть на картины в спокойной атмосфере.

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Рояль-фонтан и «Андалузский пес»

Организаторы мастерски оформили зал под названием «Лаунж», где можно посидеть на диванах в форме губ и обменяться впечатлениями. Но отдохнуть и расслабиться не получится, несмотря на название, так как народу и здесь много. Ближе к углу стоит интересный экспонат, который выполнен в стиле Дали. Из черного рояля сделали небольшой фонтан: вода течет из установленного на крышке душа и стекает вниз, заполняя собой все пространство инструмента. Вместо клавиш – играющие руки.

В другом помещении показывают фильм Дали и Бунюэля «Андлузский пес». Самый знаменитый кадр из этого фильма – лезвие, разрезающее глаз. В другой половине зала – короткометражный мультфильм «Дестино», который художник создал вместе с Уолтом Диснеем.

Лайфхак для любопытных

На выходе сотрудник «Манежа» и искусствовед Татьяна рассказывает, что очереди связаны не с русской любовью к ажиотажу, а с проходимостью выставочного зала. «Организаторы не хотят толпы в залах, и даже если бы все купили электронные билеты, то очередь была бы все равно, так как слишком много желающих. Но очереди не только к нам – в Третьякову и во многие европейские музеи», – говорит она.

Искусствовед Анастасия считает, что любовь русских к Дали закономерна, ведь его муза и жена, Гала, была русского происхождения, поэтому наши люди – на втором месте после французов по количеству посещений знаменитого музея Дали в Испании.

Анастасия дает совет посетителям выставки: «Обязательно обращайтесь к волонтерам в зале, у них большие бейджи. Именно они знают об экспонатах много, и их можно мучить!»

На вопрос о том, когда сами сотрудники советуют посетить выставку, они говорят о конце февраля, когда, возможно, спадет ажиотаж.

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