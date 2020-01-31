РИАМО - 31 янв. Стоимость энергопотребления в домах, строящихся по программе реновации, в пересчете на один квадратный метр площади будет в среднем на 10% ниже, чем в старых пятиэтажных домах, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Энергетическая эффективность является одним из определяющих факторов при проектировании и строительстве многоквартирных домов по программе реновации. Московские строители применяют самые передовые технологии, благодаря чему удалось повысить уровень теплозащиты наружных стен, крыш, чердачных перекрытий, окон и балконных дверей», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что также появилась современная теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей, а в самих квартирах повсеместно устанавливаются терморегулирующие клапаны на отопительных приборах.

По его словам, сегодня многие современные дома оснащаются горизонтальными системами отопления, индивидуальными тепловыми пунктами, индивидуальными приборами учета энергоресурсов, в том числе теплосчетчиками, которые напрямую измеряют теплопотребление квартиры.

«Комплекс этих мероприятий позволяет выйти на новый уровень энергоэффективности и соответственно снижение величины оплаты за коммунальные услуги. Мы провели анализ данных по фактической оплате коммунальных услуг и по фактическому потреблению энергетических ресурсов в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах в домах старого и нового типов. Анализировались около 2 тысяч квартир старого типа и более 3 тысяч квартир нового типа», - отметил Левкин.

Согласно проведенному анализу, для однокомнатных квартир нового типа оплата коммунальных услуг за 1 квадратный метр снижается на 7% по сравнению с квартирами в пятиэтажках.

Также в новых двухкомнатных квартирах оплата коммунальных услуг за 1 квадратный метр снижается на 11%, а в случае с трехкомнатными квартирами зафиксировано снижение оплаты коммунальных услуг уже на 17%. В среднем уровень оплаты снижается на 10%.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.