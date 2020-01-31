РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Полицейские Подольска задержали 24-летнего жителя Москвы за кражу ювелирного изделия из почтового ящика, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный, находясь в подъезде одного из домов на улице Садовая, совершил кражу ювелирного украшения из почтового ящика потерпевшей. Общая сумма материального ущерба составила 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего жителя города Москвы. В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.