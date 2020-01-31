РИАМО - 31 янв. ВДНХ в Москве не будет отменять мероприятия, запланированные на ближайшее время, из-за опасности распространения коронавируса, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы выставки.

Ранее McDonald’s отменил акцию к 30-летию деятельности компании в России, которую планировалось провести в пятницу в ресторане в центре Москвы. В компании пояснили, что отказались проводить массовое мероприятие в целях предупреждения распространения нового китайского коронавируса.

«У нас все мероприятия будут по графику. Отмен или перемещений по времени нет», - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба ВДНХ сообщала, что 1 февраля на территории выставки состоятся тематические мероприятия, посвященные празднованию китайского Нового года. В программу войдут: постановка «Чуньцзе, или Китайские каникулы Деда Мороза», мини-уроки китайского языка для детей, мастер-классы, викторины и танцы. Все активности будут бесплатными.

Вспышка заболевания новым видом коронавирусной инфекции началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание распространилось и в другие страны, однако России в их числе нет. Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.