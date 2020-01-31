РИАМО - 31 янв. В Московской области запустили новое мобильное приложение для цифрового контроля многоквартирных домов, сообщается на сайте подмосковной Госжилинспекции.

Приложение предназначено для управляющих компаний, проект предусматривает регулярные осмотры 44 тысяч многоквартирных домов Подмосковья сотрудниками УК. Органы местного самоуправления Московской области могут назначать задания в системе.

«Например, проверить наличие сосулек, наледи или снежных навесов на кровле и фасаде всех многоквартирных домов, находящихся в управлении. Сотрудники УК выходят на осмотры. Если на доме сосулек не обнаружено, они фиксируют это с помощью камеры мобильного телефона в приложении. Если сосульки обнаружены, они также фиксируют это и получают новую задачу – устранить их», — говорится в сообщении.

Задача будет выполнена только после фиксации геолокации и фотофиксации кровли данного дома без сосулек. Контролирует выполнение заданий Госжилинспекция Московской области.

Из-за аномально теплой погоды задания назначают, основываясь на фактической ситуации в городском округе. То есть, если на протяжении недели температура воздуха выше нуля и нет снега, задания по проверке наличия сосулек не направляют.

Чек-листы или задания разработаны на основе обращений жителей на портал «Добродел» и в Единую диспетчерскую службу Московской области прошлой зимой. Топовыми категориями тогда являлись отсутствие освещения и уборки в подъезде, а также наличие сосулек и наледи на кровле многоквартирных домов.

При этом проверять уборку и освещение в подъездах каждого многоквартирного дома придется постоянно. Еженедельные осмотры подъездов начнут проводить в ближайшее время.

«Внедрение новой системы – это один из методов устранения нарушений еще до обращений жителей и соответственно проверок. Мы должны создать ситуацию, когда жителю вообще не нужно обращаться в свою управляющую организацию и тем более в надзорный орган. УК должна знать о состоянии многоквартирного дома намного больше жителя данного дома. Это и есть главная цель внедрения данного приложения», – подчеркнула руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.