РИАМО - 31 янв. Из-за повышенного внимания ко всем обращениям граждан из Китая в ночь на пятницу медики приезжали в отель Four Seasons, однако случаев заболевания коронавирусом не было зафиксировано, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения столицы.

Ночью скорая приезжала в отель Four Seasons к группе туристов из Китая из 14 человек.

«Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась», - говорится в сообщении.

Новый коронавирус распространился в Китае в конце прошлого года. Вирус зафиксирован и в других странах, преимущественно в Азии. Ранее в РФ из-за угрозы распространения коронавируса временно перестали оформлять электронные визы для граждан Китая. Также было принято решение о прекращении грузового железнодорожного сообщения с Китаем.