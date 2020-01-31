РИАМО - 31 янв. Столичный аэропорт Домодедово первым в России запустил собственную площадку онлайн-заказов из магазина duty free, аналогичная услуга может появиться в Шереметьеве и Пулкове, пишет в пятницу газета «Известия».

Как отметил представитель пресс-службы аэропорта Домодедово, онлайн-сервис для предварительного заказа товаров в магазине беспошлинной торговли доступен по адресу: market.dme.ru.

«Это позволит пассажирам сэкономить время, выбрав товары до того, как отправиться в путешествие. В терминале аэропорта нужно будет оплатить и забрать их», — пояснил представитель пресс-службы.

На данный момент пассажирам Домодедова доступны для предзаказа более 4 тысяч товаров со скидкой в размере 7%. В будущем онлайн-сервис предоставит возможность совершить коллективную покупку.

Как отмечает газета, сервисы предварительного заказа товара в магазинах duty free работают в крупнейших аэропортах мира: лондонском Хитроу, Чанги в Сингапуре, аэропорту Франкфурта, Инчхон в Сеуле и других.