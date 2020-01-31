РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Коммунальщики очистили от снега дорогу у домов по улице Маркса в подмосковной Балашихе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи сообщила на портале о необходимости очистить дорогу от снега и наледи возле домов №№11 и 13.

«Сотрудниками администрации городского округа Балашиха 31 января проведен осмотр внутридворового проезда по адресу: Балашиха, улица Карла Маркса, 11. Факт несвоевременной уборки от снега подтвердился. Работы по данному адресу проведены. Фотоматериалы прилагаются. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что уборка территории проводится сотрудниками МБУ. Его руководителю указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на данной территории.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.