РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 янв. В нескольких деревнях и селах подмосковного Домодедова 3 февраля отключат свет в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: село Битягово, деревня Судаково, деревня Одинцово», – говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается с 9:00 до 17:00. В это же время ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Ступино, Глотаево, Митино, Парышево, Чурилково и Кутузово, а также в селах Михайловское и Растуново.

С 10:00 до 14:00 ожидается нарушение электроснабжения на улице Полевая в деревне Красино.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Иформацию можно уточнить на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.