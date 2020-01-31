РИАМО – 31 янв. Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщает Газета.ru.

По данным ВОЗ, вирус 2019-nCoV уже проник в 18 стран.

«В связи с этим организация признала вспышку нового заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения», — говорится в сообщении.

Новый коронавирус распространился в Китае в конце прошлого года. В России из-за угрозы распространения коронавируса временно перестали оформлять электронные визы для граждан Китая. Также было принято решение о прекращении грузового железнодорожного сообщения с КНР.

Ранее была опровергнута информация о первом случае заражения 2019-nCoV в Москве. Пациент якобы поступил в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.