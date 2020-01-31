РИАМО - 31 янв. За прошедшие сутки в Москве выпало около 5 миллиметров осадков, что составляет более 10% от месячной нормы, в пятницу в столице также ожидается небольшой снег, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За прошедшие день и ночь в Москве выпало 5 миллиметров осадков. При месячной норме в 42 миллиметра это более 10%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что высота снежного покрова в некоторых районах города может достигать 11 сантиметров.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса.