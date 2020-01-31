РИАМО - 31 янв. Министерство юстиции РФ внесло в проект нового кодекса об административных правонарушениях более жесткое наказание за превышение скорости на дорогах, сообщает Газета.ru.

«Ведомство предлагает увеличить размер штрафа с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превышение скорости на 20–40 километров в час», - говорится в материале.

Если водитель превысит скорость на 40-60 километров в час, то размер штрафа составит не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.

В случае превышения скорости на 60 километров в час, автолюбитель будет наказан на 5 тысяч рублей, а также у него могут забрать права на полгода.

Если человек откажется делать медицинского освидетельствования, его оштрафуют на сумму до 40 тысяч рублей.

Проект предусматривает появление нового вида штрафа за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой, его размер составляет 3 тысячи рублей.

Новые правила обладают накопительным характером для злостных нарушителей. К примеру, автолюбитель, который нарушил требования ПДД более трех раз, может лишиться прав на срок до 1,5 лет.