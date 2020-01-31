РИАМО - 31 янв. В столичном центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» в прошлом году провели почти 300 мероприятий, которые посетили около 21 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего было проведено 286 мероприятий, из которых 79 посвятили профориентации, 197 — развитию карьеры и личностному росту и 10 — содействию в трудоустройстве», - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты центра проанализировали запросы своих посетителей и определили ключевые интересы соискателей в 2019 году. Так, более 9,6 тысячи человек приняли участие в мастер-классах, тренингах, днях карьеры, бизнес-играх и фестивалях, большинство из них выбрали мероприятия, связанные с карьерным развитием. Самыми популярными тренингами оказались «Выбор профессии и характер», «Апгрейд личности» и «Особенности поиска работы для тех, кому за…».

У школьников и взрослых были востребованы услуги по профориентации, карьерному и личностному развитию.

«Средний возраст участников карьерных консультаций (не считая подростков) составил 36 лет. Женщины приходили на них чаще, чем мужчины. По итогам карьерных консультаций большинство респондентов остаются работать в своей сфере деятельности. Около 40% принимают решение о получении дополнительного образования, чтобы приобрести новые навыки, перейти в смежную область или улучшить качество своей работы на нынешнем месте», - добавляется в материале.

В нынешнем году центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» подготовил несколько новых продуктов и сервисов. Например, с января доступны карьерные консультации онлайн.

В феврале по направлению «Карьерное развитие» запускается четырехдневный практический интенсив по поиску работы. В этот же месяц по направлению «Личностный рост и саморазвитие» стартует цикл тренингов из шести тем, направленных на повышение собственной эффективности. Но больше всего новинок стоит ожидать в направлении «Профориентация». Также в 2020 году на площадке центра развития карьеры начнет свою работу центр оценки компетенций.

«В отличие от проектов, направленных на помощь в поиске работы, центр развития карьеры фокусируется на поиске призвания. В этом москвичам помогают профессиональные карьерные консультанты и бизнес-тренеры: они анализируют способности и интересы соискателя, предлагают варианты профессий, определяют склонности к тем или иным направлениям деятельности и дают советы по выстраиванию успешной карьеры с учетом требований работодателей», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.