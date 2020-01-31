В пятницу первый московский «Макдоналдс» на «Пушкинской» отмечает свое 30-летие. Накануне ресторан на Большой Бронной отменил акцию с Биг Маком по цене 1990 года, приуроченную к юбилею, из-за угрозы коронавируса. РИАМО вспоминает, как работал первый фастфуд в Москве, какие тогда были очереди и цены.

Первый советский бургер

Сейчас «Макдоналдсом» никого не удивишь, но 30 лет назад для москвичей он представлялся не просто рестораном, а настоящим окном в другой мир.

В день открытия первого в Москве и России ресторана быстрого питания «Макдональдс» у метро «Пушкинская», 31 января 1990 года, многочасовая очередь, по свидетельству очевидцев, не один раз огибала Новопушкинский сквер. Очередь занимали с раннего утра, а за день ресторан обслужил более 30 тысяч человек.

Советских граждан удивляла и заграничная еда, и вежливое обслуживание, и красочная одноразовая тара. Дети забирали домой пластиковые ложечки с логотипом ресторана, бумажные стаканы и даже пакетики от картошки фри.

На входе посетителей встречала табличка с надписью «Ресторан обслуживает за советские рубли». Это тоже было в новинку – ведь советские граждане привыкли, что все заграничное – только для иностранцев и за валюту.

Первые меню-листовки гласили: «Чтобы как можно быстрее обслужить Вас, в «Макдоналдс» нет гардеробов – Вы можете спокойно проходить в зал в верхней одежде». В те времена это было важным уточнением.

Эксперимент РИАМО: где в Москве самые вкусные бургеры>>

Биг Мак за 3 рубля

В меню первого русского «Макдоналдса» было несколько видов «бутербродов», как их назвали в репортаже по советскому телевидению. Гамбургер можно было приобрести за 1 рубль 50 копеек, чизбургер – за 1 рубль 75 копеек, «Биг Мак» - за 3 рубля 75 копеек, «Филе-о-фиш» – за 3 рубля 25 копеек. За эту цену в любой московской столовой можно было заказать обед из трех блюд.

Еще продавали классическую картошку фри, газировку, чай, кофе и молочные коктейли (клубничный, шоколадный, ванильный). Из десертов в ресторане предлагали мягкое мороженое «сандей» с шоколадным, клубничным или карамельным сиропом и яблочные пирожки – позже в основном меню «Макдоналдса» в России их заменили вишневые.

В отличие от современного разнообразия, тогда в ресторане на «Пушкинской» не было салатов, роллов, наггетсов, куриных крылышек и креветок. Не было специального меню завтраков и выпечки в «МакКафе». Но своего рода «комбо» уже существовало – предлагалось три варианта «комплексных обедов»: картошка и напиток с чизбургером, «Бик Маком» или «Филе-о-фиш».

Опасные «полезные» продукты: какая еда может навредить организму>>

Свидание и выпускной в «Макдоналдс»

Москвичи и жители Подмосковья, которые стали первыми посетителями «Макдональдса» на Большой Бронной в первые месяцы его работы, поделились с РИАМО воспоминаниями и впечатлениями.

Андрей, 41 год:

«Очередь начиналась где-то на выходе из метро, хвост тянулся от самых стеклянных дверей подземки. Наверное, был уже март, иначе мы с мамой не простояли бы в очереди четыре часа.

Было ощущение, как будто идешь в театр – сердце замирало. Ведь в самом центре Москвы появился островок свободы, маленький кусочек настоящей Америки.

Пока мы медленно ползли вокруг сквера, я смотрел на людей, выходящих из «Макдоналдса» с большими стаканами колы и мороженым и думал, как же им повезло!

Наконец, мы прошли железные заграждения и оказались внутри – тут нас поглотил невероятный аромат сыра, горячей картошки и бургеров. До сих пор его помню, сейчас такого запаха нет. Нам еще предстояло преодолеть длиннющую очередь в кассы. «Касса свободна!» было прямо каким-то заклинанием. Мы взяли картошку, бигмаки, мороженое в прозрачном пластиковом стаканчике, молочный коктейль и колу, которые до этого видели в рекламе. Это был восторг! Меня чуть не порвало!

Выходя из стеклянных дверей, я чувствовал гордость. Мы даже сохранили стаканчики и ложечки на память. Они еще несколько лет стояли на кухне, напоминая об этом походе».

Сергей Хапров, актер театра ФЭСТ:

«Мне запомнилась огромнейшая очередь вдоль всего Тверского бульвара. Недавно были там с дочкой, и я рассказывал, что был здесь 30 лет назад. Это был мой 10-й или 11-й класс. Стояли, как на выставку. Это же был первый в России «Макдоналдс»! Каждый считал своим долгом туда съездить.

Я стоял в очереди с одноклассницей, в которую был влюблен – вывез девушку в ресторан! Поэтому не запомнил, как долго мы стояли. Большого разнообразия блюд, как сейчас, не было. Брали стандартный набор – гамбургер, колу, картошку».

Максим, 50 лет:

«Это был 1992 год. Развал страны, разруха полная. У нас в университете не было выпускного, нам просто выдали дипломы и все. Тогда мы собрались мужской компанией, человек 6-7, и решили пойти в «Макдоналдс».

С собой в пакете было крепкое спиртное. Мы долили его в колу и стали закусывать. Напротив за тем же столиком сидела немецкая пара туристов с переводчицей – они, конечно, были в шоке!

Разгорячившись, два парня из нашей компании полезли фотографироваться на Эйфелеву башню, которая стояла в зале. Охрана их пыталась оттуда снять, возникла потасовка, и они сломали у башни верхушку.

Приехала милиция, и парней увезли в ОВД. Тогда мы пошли им на выручку, их отпустили, отделались штрафом».

Татьяна, 36 лет:

«Мне было 7 лет, и мы с бабушкой поехали в «Макдональдс». Советский ребенок привык к очередям – мы постоянно стояли то за китайскими платьями, то за чем-то еще, поэтому длиннющая очередь воспринималась как нормальное явление. Хотя, конечно, не терпелось попасть внутрь!

Помню, все места были забиты, и люди стояли с подносами друг у друга над головами и ждали, пока другие поскорее доедят и освободят столик.

Но в целом это не портило впечатление. Я забрала с собой тоненькие ложечки-мешалки с логотипом McDonalds (сейчас таких нет), стаканчики, и даже бумажные пакетики из-под картошки фри, чтобы дома кормить из этого кукол, ведь в СССР кукольная посуда была дефицитом.

Когда очередь стала поменьше, бабушка повезла в «Макдональдс» младшую сестру. У нее до сих пор есть фото с Дональдом Даком – аниматором в костюме диснеевской утки».

Анна, 35 лет:

«Когда открыли первый «Макдоналдс», мне было 6 лет. Ради этого вместе с братом и мамой мы поехали в Москву из подмосковного Пушкина. Помню, как бегала воль очереди туда-сюда, как меня впечатлил вкус картошка фри, а еще больше – молочный коктейль, который можно было есть, как мороженое. Я открыла стакан и стала слизывать его с трубочки. Несколько капель пролилось на стол – тогда я слизнула их. Но по взгляду мамы поняла, что опозорила ее – мы же находились в иностранном ресторане! Этот урок этикета я запомнила на всю жизнь».

«Мы умнее и круче»: студенты поколения Z сравнили себя с предшественниками>>

Кто был, тот знает: все о первом «Макдоналдсе»