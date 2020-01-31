РИАМО - 31 янв. В Коломенском городском округе объявили аукцион по продаже одноэтажного здания площадью в 86,6 квадратных метра с земельным участком более 1,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок располагается в водоохраной зоне и защитной зоне объекта культурного наследия — церкви великомученика Никиты.

«Комитетом по конкурентной политике совместно с администрацией Коломенского городского округа Московской области объявлен аукцион по продаже посредством публичного предложения в электронной форме одноэтажного здания, <…> находящегося по адресу: Московская область, Коломенский район, село Северское, Центральная улица, дом 93», - говорится в сообщении.

Вид разрешенного использования объекта, выставленного на торги, — «амбулаторно-поликлиническое обслуживание».

Цена первоначального предложения по рыночной стоимости составляет 2 722 800 рублей, а минимальная цена предложения на аукционе — 1 361 400 рублей.

Заявку на участие в торгах можно подать до 27 февраля 2020 года на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 19569).