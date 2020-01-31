РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Более 45 городских и региональных дорог планируют отремонтировать в подмосковной Балашихе в нынешнем году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В 2020 году продолжим ремонтировать дороги в Балашихе. Всего по плану произвести ремонт на 46 объектах. Из них 42 дороги муниципальные и 4 региональные. Как и в прошлом году большое внимание уделим частному сектору», – сказал Сергей Юров.

Он добавил, что 5 дорог, на которых выполнят ремонт, выбрали жители, проголосовав на портале «Добродел». Остальные включены в план по поступившим обращениям.

Также в 2020 году начнутся работы по проектированию Носовихинского шоссе.