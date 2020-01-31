РИАМО - 31 янв. В Московском метрополитене в прошлом году отремонтировали около 100 эскалаторов на 50 станциях, в том числе ремонт провели на «Комсомольской», «Савеловской», «Арбатской», «Маяковской» и «Международной», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов отметил, что в ходе ремонтных работ специалисты столичной подземки заменили направляющие наклонов подъемников, тяговые цепи, площадки для посадки на эскалатор, ступени и поручни.

«На некоторых устройствах отремонтировали редукторы головных валов и главные приводные валы с аварийным тормозом. Это важные элементы, которые обеспечивают плавное движение лестничного полотна. Своевременный ремонт подъемников необходим для безопасности пассажиров», — добавил Ликсутов.

По его словам, срок службы этих механизмов рассчитан на 50-60 лет, если капитальный ремонт проводить каждые 10-15 лет, а текущий — раз в 5-7 лет.

Так, в 2019 году капитально отремонтировали 35 эскалаторов на 23 станциях Московского метрополитена. В частности, на «Арбатской» отремонтировали четыре эскалатора, а на «Маяковской» и «Международной» — по три. Такие работы ведутся около двух месяцев.

«Текущий ремонт коснулся 66 эскалаторов на 35 станциях. Например, на станциях «Университет» и «Шаболовская» занимались перекомплектацией тяговых цепей. Подобные работы занимают около одного месяца», - уточняется на сайте.

Ремонтные работы не мешали пассажирам – на станциях работали в штатном режиме соседние эскалаторы.

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