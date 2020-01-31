РИАМО - 31 янв. C начала лета 2019 года жители столицы обратились свыше 1,5 тысяч раз к операторам горячей линии по вопросам, связанным с работой городской сети Wi-Fi, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента информационных технологий города Москвы.

«Летом в Москве была запущена горячая линия, обратившись на которую по телефону +7 (800) 300-69-89, горожане могут задать интересующий вопрос, оставить отзыв о работе сети или предложение по ее развитию. С момента ее запуска пользователи городской сети Wi-Fi обратились к операторам горячей линии более 1,5 тысяч раз», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Москве установлено более 18,7 тысячи точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. Из них более 3 тысяч точек работают внутри Садового кольца и в пределах Третьего транспортного кольца, в том числе охватывая большинство центральных улиц.

«Более 1,2 тысячи точек Wi-Fi установлены в 43 парках и почти 3,9 тысячи — в учреждениях культуры. Подключиться к бесплатному интернету сегодня можно в 374 библиотеках, в 235 объектах культуры – домах творчества, городских музеях, кинотеатрах сети «Москино», киноклубе-музее «Эльдар». Еще более 10,5 тысяч точек доступа размещены в общежитиях вузов», - заключил собеседник агентства.