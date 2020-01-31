РИАМО - 31 янв. Специалисты «Мосгаза» пройдут двухнедельный курс у психологов московского главка МЧС России для того, чтобы повысить качество обслуживания населения, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На курсы направят 42 специалистов, среди которых начальники смен, инженеры, операторы и диспетчеры Центрального диспетчерского управления компании. Им предстоит прослушать лекции по темам «Психологические аспекты общения с абонентами по телефонной сети» и «Саморегуляция психологического состояния диспетчеров».

«Занятия проведут опытные психологи МЧС, руководствующиеся специальными методическими рекомендациями для диспетчеров экстренных служб, которые работают с населением непосредственно на происшествиях. Главная задача для них – вывести людей из состоянии стресса и паники в сложных психологических условиях», - говорится в сообщении.

На первой же лекции диспетчеров ознакомят с техникой активного слушания и определением психологического состояния пострадавших граждан. На второй лекции уделят внимание приемам саморегуляции психологического состояния диспетчера, которому для эффективного общения нужно сохранять спокойствие и высокий уровень внимания, избегать стресса.

В рамках курса проведут и практические занятия, на них будет имитироваться общение с заявителем. Специалисты отработают способы работы в психологически сложных условиях.

«Качество обслуживания заявителей уже заметно повысилось благодаря одному из главных новшеств инженерного центра «Мосгаза» - современной цифровой диспетчерской, представляющей собой полноценный ситуационный центр, откуда можно в режиме реального времени управлять всем газовым комплексом столицы», - отмечается в материале.

В «Мосгаз» обеспечено полное оперативное взаимодействие со смежными городскими организациями, оперативным отделом департамента ЖКХ, столичными главками МВД и МЧС России.

Если вы почувствовали запах газа, немедленно звоните по круглосуточному номеру «104» или «112» (добавочный 4) с любого телефона.