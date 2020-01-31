РИАМО - 31 янв. В Москве стартовали торги по определению подрядчика для обследования и вывоза радиоактивного грунта с юго-востока города, где строится новая хорда, заявки на участие в аукционе принимают до 7 февраля, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Подрядчик должен будет провести радиационный контроль и транспортировать отходы и радиоактивно загрязненный грунт с участка, расположенного на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов на Каширском шоссе, железнодорожным мостом Курского направления МЖД (железнодорожная платформа Москворечье), Москвой-рекой и Каширским шоссе (район Москворечье-Сабурово).

«Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 февраля, аукцион состоится 11 февраля текущего года. Начальная (максимальная) цена контракта – 80 миллионов рублей. Работы должны быть проведены в течение трех месяцев с даты заключения контракта», — говорится в сообщении.

Победитель должен будет провести три этапа работ – подготовительные, реабилитационные, а также заключительное радиационное обследование.

Юго-Восточная хорда с мостом через Москву-реку должна пройти рядом с Московским заводом полиметаллов, который в советские годы складировал на своей территории радиоактивные отходы. Ранее исследования показали, что имеются незначительные следы загрязнения в полосе отвода будущей хорды, также пятна радиоактивного заражения нашли на склоне Москвы-реки за территорией завода.

В Мосгордуме ранее пояснили, что Юго-Восточная хорда не будет проходить через участки грунта, загрязненные радиоактивными отходами. Строительство магистрали и рекультивация почвы будут идти параллельно.

Генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий ранее сообщил, что вывоз радиоактивного грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды могут начать в конце 2020 года.