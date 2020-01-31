РИАМО - 31 янв. Работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности завершат около строящихся станций Большой кольцевой линии столичного метро до конца 2021 года, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о станциях «Аминьевское шоссе», «Рубцовская», «Стромынка», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино» и «Улица Народного Ополчения».

«Основное внимание уделено созданию и обустройству удобных пешеходных маршрутов и зон отдыха: тротуары заасфальтируют и отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят старое и устроят дополнительное энергоэффективное освещение, на прилегающих к станциям метро территориях высадят новые деревья и кустарники. Кроме того, отремонтируют проезжую часть и организуют автомобильные парковки», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что все новые станции БКЛ расположены преимущественно в зонах сформировавшейся жилой застройки, их суточный пассажиропоток составит почти 3 миллиона человек.

По его словам, также благоустроят пешеходную зону и около уже существующей станции метро «Бутырская». Общая площадь благоустройства территорий, прилегающих к десяти станциям метро, составит более 150 гектар.