РИАМО - 31 янв. Строительство новой сцены для столичного театра «Уголок дедушки Дурова» планируют закончить летом 2020 года, ее диаметр составит 13 метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время завершается возведение конструктива здания, началась чистовая отделка помещений, идет монтаж фасадов», - сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Площадь трехэтажного здания театра составит около 4 тысяч квадратных метров. В подвале расположатся буфет, помещения персонала, технические и служебные комнаты. На первом этаже – гардеробы, медпункт, помещения для содержания животных. На втором этаже - зрительские ложи, в том числе с местами для колясочников, артистические, репетиционный зал, помещения для содержания животных. На третьем этаже оборудуют технические помещения.

Диаметр сцены составит 13 метров, она будет выполнена в виде арены, а зрительские места – в виде амфитеатра с тремя отсеками. Общее количество зрительских мест в театре – 336, из них в зале – 319, в трех ложах – 17 мест.

Животные будут выходить на сцену через запроектированный главный артистический проход шириной 4,2 метра, для артистов предусмотрят два боковых входа.

Также вокруг манежа возведут железобетонный барьер шириной и высотой 0,5 метра. В центре манежа для выполнения спецэффектов предусмотрен плунжерный подъемник.