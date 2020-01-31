РИАМО - 31 янв. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в подмосковном Волоколамском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Днем в минувший четверг, 30 января, спасателям сообщили об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Волоколамский округ, деревня Захарьино.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД города Волоколамска. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланированы силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» на пятницу», - говорится в сообщении.