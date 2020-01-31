РИАМО - 31 янв. Московское областное УФАС России нашло нарушения при проведении аукциона на ремонт фойе и коридора в Лосино-Петровском, жалобу подала компания ООО «Энергоэффективность», говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

Компания подала жалобу на комиссию по закупкам МБУ «Биокомбинатовская централизованная клубная система» городского округа Лосино-Петровский и администрацию того же городского округа.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения. Жалобу признали обоснованной.

Московское областное УФАС выдало организаторам торгов обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.