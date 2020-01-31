РИАМО - 31 янв. Московское областное УФАС России нашло нарушения при проведении аукциона на ремонт фойе и коридора в Лосино-Петровском, жалобу подала компания ООО «Энергоэффективность», говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.
Компания подала жалобу на комиссию по закупкам МБУ «Биокомбинатовская централизованная клубная система» городского округа Лосино-Петровский и администрацию того же городского округа.
«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали обществу в допуске к участию в электронном аукционе», — говорится в сообщении.
Управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения. Жалобу признали обоснованной.
Московское областное УФАС выдало организаторам торгов обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.
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