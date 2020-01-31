РИАМО - 31 янв. В подмосковном Рузском городском округе произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 21:50 30 января от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с общественным транспортом. В пассажирском автобусе №21, следовавшем по маршруту Тучково - Руза, находились 10 человек: водитель и девять пассажиров, детей нет», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области уточнил РИАМО, что в аварии пострадали пять человек, их доставили в медицинское учреждение.

В результате происшествия движение на автодороге не перекрывалось, возгорания не было.