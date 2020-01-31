РИАМО - 31 янв. Катаясь на коньках жители и гости столицы смогут узнать об истории создания павильонов и фонтанов на ВДНХ, экскурсии будут проходить по выходным начиная с 1 февраля и до конца зимнего сезона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каток ВДНХ приглашает посетителей на экскурсии на коньках, которые будут проходить по субботам и воскресеньям с 1 февраля до конца зимнего сезона. Маршрут охватит часть Центральной аллеи, на которой находится больше всего архитектурных достопримечательностей главной выставки страны», - говорится в сообщении.

Участники экскурсии прокатятся по Центральной аллее выставки, узнают об истории создания, архитектурных особенностях павильонов и необычных находках, обнаруженных при их реставрации.

«Чтобы присоединиться к экскурсии 1 февраля или 2 февраля, нужно зарегистрироваться. Входной билет на каток и билет на экскурсию стоимостью 300 рублей можно приобрести в день ее проведения в кассе № 20 павильона проката № 3. Экскурсия начнется в 10:30 внутри павильона», - уточняется в материале.

Кроме того, в зимний сезон на катке ВДНХ проходят праздничные мероприятия, спортивные фестивали, благотворительные акции, концерты, танцевальные флешмобы, мастер-классы и анимационная программа для детей и взрослых.

«Любителям быстрого катания и пируэтов на льду советуют приходить на каток в утренние часы, когда на нем меньше всего людей. Вечерние сеансы подойдут тем, кто любит массовые катания и атмосферу зимней ВДНХ: в темное время суток на катке, фонтанах и павильонах включается праздничная подсветка», - заключается в материале.