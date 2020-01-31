РИАМО - 31 янв. Московское областное УФАС России включило сведения в отношении ООО «Сфера» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства» представило в УФАС информацию о том, что заключило с ООО «Сфера» контракт на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки в Черноголовке.

«В связи с нарушением ООО «Сфера» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии подмосковного УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. В результате антимонопольный орган решил, что данного поставщика услуг следует считать недобросовестным.