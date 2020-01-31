РИАМО - 31 янв. Оперативники накрыли подпольный игорный клуб, который располагался в квартире многоэтажного дома в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Законспирированный игорный клуб в квартире на Молодежной улице успел проработать месяц.

«В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли компьютеры, денежные средства и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела», – отметила начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, проведением азартных игр занимался 42-летний москвич, которого доставили в отдел полиции.

«По результатам исследования изъятые компьютеры относятся к игровому оборудованию», – добавила Петрова.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр принято процессуальное решение. В отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Организатор незаконной деятельности устанавливается.