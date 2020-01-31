РИАМО - 31 янв. С 3 по 16 февраля центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ будет проходить научно-развлекательный фестиваль «Влюбленные в океан», посвященный Дню всех влюбленных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Увидеть акулий детский сад, узнать, как создают пары разные обитатели подводного мира, что такое дискусовое молочко и какие рыбы — самые заботливые родители, можно будет в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ. С 3 по 16 февраля там впервые пройдет научно-развлекательный фестиваль «Влюбленные в океан», - говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут посетить экскурсии по экспозиции и лекции о Мировом океане, а также научиться делать валентинки и освоить парный танец хастл. Все мероприятия будут проходить в экспозиции «Аквариум», которая расположена на нулевом этаже центра. Чтобы попасть туда, необходимо приобрести входной билет в кассах или на сайте «Москвариума».

А на втором этаже центра можно посетить творческие мастер-классы. Вход на эту площадку свободный.

Кроме того, в День всех влюбленных, 14 февраля, посетители с именами Валентин и Валентина смогут пройти в экспозицию «Аквариум» бесплатно. Для этого необходимо с собой иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Москвариума». Она рассчитана, в том числе на семьи с детьми

«В этом году мы планируем регулярно проводить тематические праздники, посвященные Мировому океану, экологии и другим темам, которые связаны с подводным миром. Фестиваль «Влюбленные в океан» открывает серию таких мероприятий. Специально для него мы разработали программу лекций и экскурсий, на которых можно будет узнать, как обитатели Мирового океана находят своих половинок, образуют семьи и воспитывают потомство», — сообщили в пресс-службе «Москвариума».

«Москвариум» на ВДНХ открыли для посетителей в августе 2015 года. Это один из крупнейших в Европе океанариумов, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тысяч обитателей: акулы, нерпы, скаты, черепахи, кайманы, осьминог и сотни видов рыб. Площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, его аквариумы вмещают около 25 миллионов литров воды. Пространство разделено на три зоны: аквариум, зону водных шоу и центр плавания с дельфинами.