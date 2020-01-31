РИАМО - 31 янв. В минувшем году на территории столичного аэропорта Внуково было зафиксировано 49330 случаев парковки автомобилей под запрещающими остановку и стоянку знаками, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МАДИ.

«Автомобили создавали серьезные затруднения для проезда других транспортных средств, передвижения пешеходов, а в некоторых случаях провоцировали ДТП. При этом 773 автомобиля, брошенных водителями под запрещающими знаками, задержали и направили на спецстоянки», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что усиленный контроль за соблюдением ПДД в последние годы позволил увеличить пропускную способность возле аэропорта и значительно сократить количество аварийных ситуаций.

«Территорию ежедневно и в усиленном режиме патрулируют сотрудники МАДИ. С нарушениями ПДД также помогают бороться комплексы автоматической фиксации «Стрит Фалькон», автомобили-парконы и камеры, установленные в автобусах», - добавил представитель пресс-службы МАДИ.

По его словам, в этом году Московская административная дорожная инспекция усилит патрулирование территории Внукова для повышения безопасности и пропускной способности аэропорта.