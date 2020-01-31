РИАМО - 31 янв. За год карту москвича в столице получили около 70 тысяч жителей предпенсионного возраста, карта позволяет без комиссии оплачивать автомобильные штрафы и ЖКУ, услуги образования на портале mos.ru, также можно использовать ее как полис ОМС и банковскую карту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко уточнил, что чаще всего москвичи предпенсионного возраста используют карту для льготного проезда в общественном транспорте.

«Так, например, с января прошлого года они совершили порядка 15 миллионов поездок, из которых 7,5 миллионов в метро и 7,4 миллиона в наземном транспорте. Также по льготной карте было оформлено 546 тысяч железнодорожных билетов», — сказал Лысенко.

Льготы по карте москвича могут получать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, страховой стаж должен составлять не менее 11 лет.

Карта обеспечивает бесплатный проезд на общественном транспорте, в метро, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах, а также в пригородных поездах по Москве и Подмосковью. Кроме того, карта позволяет получить скидки в 7,5 тысячах столичных магазинов, которые участвуют в дисконтной программе.

Ознакомиться с полным перечнем льгот и преимуществ карты москвича можно на портале mos.ru. Заявления на оформление карты принимают центры «Мои документы». С собой следует взять паспорт и, если есть, удостоверение ветерана труда или ветерана военной службы.

Карта делается в течение месяца. Но на это время заявителю выдадут временный единый социальный билет для проезда в метро, на МЦК и в наземном транспорте, а также справку для бесплатного проезда на МЦД и в пригородных поездах.