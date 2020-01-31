РИАМО - 31 янв. На сайте mos.ru появилась возможность выбрать удобную дату и время, чтобы пройти лабораторные исследования, назначенные врачом, запись на сдачу анализов автоматически будет отображаться в единой электронной медицинской карте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Современные городские жители привыкли получать услуги дистанционно, в удобном для них формате, без длительного ожидания. Понимая это, мы продолжаем развивать электронные сервисы в здравоохранении. Теперь на сайте mos.ru можно не только записаться на прием к врачу, но и выбрать удобную дату для сдачи анализов. Результаты будут доступны для врача и пациента онлайн в единой электронной медицинской карте», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, направления, которое выписал лечащий врач, зарегистрированный пользователь mos.ru может видеть на странице электронной услуги «Запись к врачу»

«Благодаря модернизации услуги «Запись к врачу» горожанам стало проще записываться на прохождение лабораторных исследований. Кроме того, у пациента теперь всегда есть под рукой электронный талон на сдачу анализов — он сохранится в личном кабинете на сайте и напомнит пользователю, когда ему нужно отправиться поликлинику», — отметил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Пациент может сохранить электронный талон из личного кабинета на смартфон или в компьютер. Также во время записи пользователь увидит памятку о том, как правильно подготовиться к процедуре.

«Чтобы записаться на сдачу анализов, нужно на mos.ru зайти в раздел «Услуги» и нажать на кнопку «Запись к врачу». Затем следует выбрать вкладку «Направления» и нужное назначение врача. Для того чтобы назначить удобный день и время для процедуры, нужно нажать на кнопку «Записаться», - добавляется в материале

Москвичи с июня прошлого года могут получить результаты анализов, сделанных в городской поликлинике, по электронной почте. Результаты приходят по электронной почте в течение 24 часов после их готовности. В электронном документе содержится информация о результатах исследований и о том, соответствуют ли показатели норме. Горожане воспользовались сервисом более 560 тысяч раз с момента его запуска.

В январе пациенты поликлиник получили доступ к своим электронным медицинским картам и электронным медкартам своих детей младше 15 лет на mos.ru.