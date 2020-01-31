РИАМО – 31 янв. Информация о первом пациенте в Москве, зараженном коронавирусом 2019-nCoV, не подтвердилась, сообщает kp.ru.

«Ранее в прессе появились сообщения о том, что у пациента одной из столичных больниц обнаружен этот китайский «дьявольский вирус», - говорится в материале.

Информацию СМИ опроверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Роспотребнадзора.

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой также не подтвердили информацию о первом случае заражения 2019-nCoV в Москве. На сегодняшний день ни в столице, ни в России не зафиксировали случаев заражения этой коронавирусной инфекцией.

Новый коронавирус распространился в Китае в конце прошлого года. Вирус зафиксирован и в других странах, преимущественно в Азии. Ранее в РФ из-за угрозы распространения коронавируса временно перестали оформлять электронные визы для граждан Китая. Также было принято решение о прекращении грузового железнодорожного сообщения с Китаем.