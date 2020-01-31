РИАМО - 31 янв. Свыше 17 тысяч человек приняли участие в краудсорсинг-проекте «Московские центральные диаметры» и предложили около 3 тысяч идей по улучшению нового вида транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершился краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры», стартовавший 21 января на платформе crowd.mos.ru. За 10 дней в нем приняли участие более 17 тысяч человек, которые предложили около 3 тысяч идей по развитию Московских центральных диаметров (МЦД)», - говорится в сообщении.

На первом этапе краудсорсинг-проекта «Московские центральные диаметры» под названием «Предлагай» участники предлагали свои идеи по информированию пассажиров МЦД, по благоустройству станций (места для отдыха, озеленение, парковки, дополнительные услуги), а также по повышению комфорта в поездах и улучшению навигации.

«Второй этап был посвящен обсуждению мероприятий, которые можно провести в павильоне МЦД, расположенном на площади Киевского вокзала, тематическому оформлению поездов и работе наземного транспорта у станций МЦД», - уточняется в материале.

Кроме того, в рамках проекта прошло голосование за самые интересные предложения. Некоторые идеи москвичей, отобранные экспертами, будут реализованы в городе в течение пяти лет.

«Краудсорсинг-проект получился динамичным и очень насыщенным. В план реализации идей участников обязательно войдут установка на платформах вендинговых автоматов со снеками, организация в переходах МЦД пространства для творчества уличных художников, организация буккроссинга на станциях», — подчеркнул руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

На сайте отмечается, что Марина Чернушевич из Южного Бутова предложила больше всего идей — 72. Всего по направлению «Наполнение станций» собрано 1,4 тысячи идей, по направлению «Комфорт пребывания в поездах» — около 800 идей, по направлению «Информирование, навигация в поездах и на станциях» жители высказали более 550 предложений.

«Мы благодарны всем, кто принял участие в этом проекте. Предложений было много: были необычные, но были и очень важные. Отмечу, что часть этих предложений мы уже реализовываем, как, например, замену поездов на МЦД-1 и МЦД-2 на новые современные «Иволги», и наши пассажиры нас поддерживают», — сказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также, например, по итогам краудсорсинг-проекта на станциях МЦД в Москве установят и желтые терминалы для активации карты «Тройка» или проверки баланса, как в метро, а рядом со станциями появятся пункты велопроката.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) — 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>