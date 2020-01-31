РИАМО - 31 янв. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве - минус 1 – плюс 1 градус, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%. Геомагнитный фон прогнозируется от спокойного до неустойчивого.

Синоптики отметили, что в Москве и Подмосковье сохраняется неустойчивый характер погоды с колебаниями метеопараметров. Высокая влажность, неблагоприятный кислородный режим могут стать причиной ухудшения самочувствия, обострения хронических болезней органов дыхания и суставов.

Кроме того, пониженный фон атмосферного давления (ниже нормального на 10-12 единиц) в сочетании с неблагоприятным кислородным режимом может заметно ухудшить самочувствие метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проявлениями сердечной недостаточности, гипотоников, лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями, могут учащаться приступы мигрени.