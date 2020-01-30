РИАМО - 30 янв. Работы по реконструкции стадиона «Химик» в городском округе Чехов планируется завершить до конца первого квартала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте завершаются работы по благоустройству», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

На стадионе уже сделаны трибуны на 1186 мест, комментаторские, инвентарные помещения, раздевалки, обновлено футбольное поле, оборудованы площадки для прыжков в длину, беговые дорожки и универсальная спортивная площадка, а также благоустроена прилегающая территория, и устроена автостоянка.

Обновленный спортивный объект оборудовали с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Реконструкция стадиона ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.