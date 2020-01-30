РИАМО - 30 янв. В Подмосковье выявили на 5% больше нарушений земельного законодательства на землях сельхозназначения в 2019 году, чем в 2018 году, благодаря цифровизации муниципального земельного контроля, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В 2019 году контроль за использованием земель на территории Московской области и выявление случаев нарушения земельного законодательства переведены в цифровой формат. Все плановые (рейдовые) осмотры осуществляются при помощи мобильного приложения «Проверки Подмосковья» с электронным опросником», - говорится в сообщении.

Одним из приоритетных направлений в работе земельных инспекторов стал мониторинг крупных массивов земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году, когда земельные инспекторы осмотрели 16,5 тысячи земельных участков площадью 558,9 тысячи гектаров, это на 14% больше, чем в 2018 году.

Стимулирующее действие на правообладателей земель оказывает работа земельного контроля и побуждает их к вовлечению своих участков в хозяйственный оборот. В результате выданных по результатам осмотров предостережений, под угрозой привлечения к административной ответственности владельцы 511 земельных участков площадью 14,8 тысячи гектаров приступили к их освоению, что подтвердили повторные плановые осмотры.

Во время осмотра инспектор заполняет опросник на планшете или мобильном телефоне, подтверждает свою геолокацию и прикладывает фотографии с места осмотра. Таким образом убирается субъективный подход при осмотре земель и формировании вывода об их состоянии.

При помощи риск-ориентированного подхода также формируется в автоматическом режиме план по осмотрам на год. Программа отбирает для осмотров неиспользуемые земельные участки либо земли с высоким риском нарушений, например, те участки, правообладатели которых уже нарушали земельное законодательство, или большие участки сельхозземель.

Положительный эффект земельного контроля наблюдается во всех округах Подмосковья.