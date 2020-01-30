РИАМО - 30 янв. Московский офтальмологический центр на базе Боткинской больницы в первый месяц работы принял свыше 3 тысяч пациентов, центр проводит весь комплекс диагностики и лечения больных с заболеваниями глаз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За месяц работы врачи подразделения оказали амбулаторную медицинскую помощь 2,7 тысячи больных, а еще почти 700 пациентов прошли стационарное лечение в новом центре. В клинике могут проходить лечение все категории офтальмологических пациентов», - сказал главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

Он добавил, что с момента открытия центра офтальмологи сделали свыше 260 операций. В их числе были и высокотехнологичные.

В центре делают весь комплекс диагностики и лечения заболеваний глаз при катаракте любой сложности, глаукоме, травме глаза и его придаточного аппарата, заболеваниях сетчатки, патологии роговицы (кератопластика), онкологических заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, косоглазии. В центре установили более 1 тысячи единиц современного оборудования.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что, по планам, в крупнейшей больнице столицы также отремонтируют и переоборудуют другие корпуса, построят современный корпус скорой помощи.