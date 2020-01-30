РИАМО - 30 янв. Помещение свободного назначения площадью 88 квадратных метров, расположенное в доме Роберта Рождественского на Тверской улице Москвы, выставили на продажу на электронном аукционе, победитель сможет открыть там свой бизнес, говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике.

«Тверская улица – одна из самых инвестиционно привлекательных в Москве. За последние два года торги среди СМП за коммерческие помещения в Тверском районе собирали от трех до 23 участников на лот. В последнее время мы наблюдаем тенденцию уменьшения количества бутиков люксовых брендов, появляется все больше магазинов, работающих в среднем ценовом сегменте», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что малым и средним предпринимателям стало выгодно открывать бизнес с учетом разнообразных ценовых предложений по аренде и продаже помещений. Дом расположен по адресу: улица Тверская, дом 9. Начальная цена объекта – 38,6 миллиона рублей.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что выставленное на торги помещение может быть интересно как представителям крупных компаний, так и небольшому частному бизнесу.

«Конкуренция за лоты, расположенные на Тверской улице, традиционно высокая. В прошлом году на покупку трех объектов в этой локации претендовали в среднем по семь участников. Учитывая большой трафик жителей и гостей города из-за близости лота к Красной Площади и к другим историческим местам, при проработанной бизнес-идее будущий владелец сможет рассчитывать на окупаемость объекта», – добавил Щербаков.

Генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов считает, что здание имеет отличную локацию, но инвестору стоит учитывать расположение в подвальной части дома при формировании собственной бизнес-концепции.

Дом был построен в 1949 году по проекту архитектора А.Ф. Жукова. В разные годы здесь жили выдающиеся люди: флотоводец, Герой Советского союза, адмирал Н.Г. Кузнецов, ученый и металловед А.А. Бочвар, академик Н.Д. Зелинский и поэт Рождественский.

До 12 февраля будут приниматься заявки. Торги пройдут 20 февраля 2020 года.