РИАМО - 30 янв. Правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона, который упрощает часть валютных операций для филиалов отечественных компаний за рубежом, сообщает kp.ru.

«Кабмин предлагает разрешить компаниям за рубежом получать на свои счета в зарубежных банках средства от нерезидентов.

Такая мера возможна в ряде случаев: денежные средства приходят при возврате купленных у нерезидента товаров, или если не оказана ранее приобретенная услуга», - говорится в сообщении.

В проекте документа также предлагается усовершенствовать валютные операции в области международных перевозок.

Российским резидентам планируют разрешить не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту при зачете встречных требований с нерезидентами.